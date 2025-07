Weekend bivouac adultes & enfants Sturzelbronn

Weekend bivouac adultes & enfants Sturzelbronn vendredi 22 août 2025.

Weekend bivouac adultes & enfants

Sturzelbronn Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-23

2025-08-22

Un weekend au grand air dans les Vosges du Nord balades, activités manuelles, cuisine en plein air, veillée sous les étoiles, jeux, contes… Deux jours dans la nature et de jolis moments de partage en perspective !

Sur inscription via https://www.helloasso.com/associations/association-les-chabots/evenements/bivouac-en-familleTout public

Sturzelbronn 57230 Moselle Grand Est +33 6 12 75 67 26

English :

A weekend in the great outdoors in the Northern Vosges: walks, arts and crafts, outdoor cooking, an evening under the stars, games, storytelling… Two days in the great outdoors, with plenty of time for sharing!

Registration via https://www.helloasso.com/associations/association-les-chabots/evenements/bivouac-en-famille

German :

Ein Wochenende an der frischen Luft in den Nordvogesen: Spaziergänge, Bastelaktivitäten, Kochen im Freien, Nachtwache unter den Sternen, Spiele, Märchen… Zwei Tage in der Natur und schöne gemeinsame Momente in Aussicht!

Nach Anmeldung über https://www.helloasso.com/associations/association-les-chabots/evenements/bivouac-en-famille

Italiano :

Un fine settimana all’aria aperta nei Vosgi settentrionali: passeggiate, arti e mestieri, cucina all’aperto, una serata sotto le stelle, giochi, racconti… Due giorni all’aria aperta e tanto tempo per condividere!

Per iscriversi, visitare il sito https://www.helloasso.com/associations/association-les-chabots/evenements/bivouac-en-famille

Espanol :

Un fin de semana al aire libre en los Vosgos del Norte: paseos, manualidades, cocina al aire libre, una noche bajo las estrellas, juegos, cuentacuentos… Dos días al aire libre y mucho tiempo para compartir

Para inscribirse, visite https://www.helloasso.com/associations/association-les-chabots/evenements/bivouac-en-famille

