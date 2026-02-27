Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB Le Bailleul
Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB Le Bailleul samedi 24 octobre 2026.
Le Bailleul
Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB
Salle des Fêtes Le Bailleul Sarthe
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB
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Salle des Fêtes Le Bailleul 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 72 52 17 groupetheatraldubailleul@gmail.com
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English :
Weekend cabaret by the GTB theater company
L’événement Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB Le Bailleul a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72