Le Bailleul

Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB

Salle des Fêtes Le Bailleul Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24 22:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB

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Salle des Fêtes Le Bailleul 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 72 52 17 groupetheatraldubailleul@gmail.com

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English :

Weekend cabaret by the GTB theater company

L’événement Weekend cabaret par la troupe de théâtre GTB Le Bailleul a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72