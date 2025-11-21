Weekend créatif et ressourçant Aelig La Forêt-Fouesnant
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
2025-11-21
Le concept en quelques mots
– Un lieu apaisant une maison chaleureuse pensée pour ralentir, respirer et déposer ton cerveau (on s’occupe de tout).
– Un petit groupe bienveillant (entre 5 et 8 personnes) pour créer une intimité propice à la reconnexion.
– Plusieurs ateliers créatifs (gardés secrets jusqu’au jour J) notamment guidés par des professionnels du métier peinture, gravure, art floral, macramé (et bien d’autres activités)
– Des activités corporelles & ressourçantes yoga, danse libre, immersion dans la nature pour relier ton corps à ton esprit.
– Des moments de réflexion douce pour reprendre contact avec tes aspirations profondes et retrouver ta clarté intérieure, repartir apaisé(e), inspiré(e) et prêt(e) à avancer, pas à pas, sereinement. .
La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne
