Weekend dance Par Polonie Blanchard – interprète du spectacle Rapides de Bruno Benne Station Marne – Campus Victoire Bordeaux

Tarif pour le weekend :
Tarif unique 25€
Le billet de spectacle n’est pas compris dans le tarif du weekend dance, pensez à le réserver également sur billetterie.lamanufacture-cdcn.org
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T17:00:00
Fin : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T17:00:00
[ DANSE – AMATEUR·ICE·S ]
sam. 13 décembre 10h-17h
durée 6h avec pause dej
Ouvert à tou.te.s ! Avis aux amateur.trice.s : La danse ça se regarde, ça se vit aussi !
Un temps d’enseignement artistique pour qui veut et rien que pour vous.
Avant ou après un spectacle, chaque weekend dance est une belle occasion de se mettre à danser. Accordez-vous deux jours pour étirer votre expérience de spectateur.trice et explorer l’univers d’un.e chorégraphe. N’ayez pas de crainte quant à votre niveau, votre âge ou une quelconque expérience de la danse pour participer à ces vrais stages de danse mené par les artistes de la saison et en lien avec l’une des pièces chorégraphiques de notre programmation. Un autre temps consacré avec pour exigence votre seule envie de vous mettre en mouvement.
>> En relation avec la pièce Rapides de Bruno Benne
lieu : salle de danse, Station Marne, Pôle de vie étudiante de l’Université de Bordeaux
Station Marne – Campus Victoire 3ter Pl. de la Victoire, 33000 Bordeaux
©DR