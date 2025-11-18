Weekend dance Par Polonie Blanchard – interprète du spectacle Rapides de Bruno Benne Station Marne – Campus Victoire Bordeaux

Weekend dance

Par Polonie Blanchard – interprète du spectacle Rapides de Bruno Benne Samedi 13 décembre, 10h00 Station Marne – Campus Victoire Gironde

Tarif pour le weekend :

Tarif unique 25€

Le billet de spectacle n’est pas compris dans le tarif du weekend dance, pensez à le réserver également sur billetterie.lamanufacture-cdcn.org

Début : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T17:00:00

[ DANSE – AMATEUR·ICE·S ]

sam. 13 décembre 10h-17h

durée 6h avec pause dej

Ouvert à tou.te.s ! Avis aux amateur.trice.s : La danse ça se regarde, ça se vit aussi !

Un temps d’enseignement artistique pour qui veut et rien que pour vous.

Avant ou après un spectacle, chaque weekend dance est une belle occasion de se mettre à danser. Accordez-vous deux jours pour étirer votre expérience de spectateur.trice et explorer l’univers d’un.e chorégraphe. N’ayez pas de crainte quant à votre niveau, votre âge ou une quelconque expérience de la danse pour participer à ces vrais stages de danse mené par les artistes de la saison et en lien avec l’une des pièces chorégraphiques de notre programmation. Un autre temps consacré avec pour exigence votre seule envie de vous mettre en mouvement.

>> En relation avec la pièce Rapides de Bruno Benne

lieu : salle de danse, Station Marne, Pôle de vie étudiante de l’Université de Bordeaux

