Weekend de l’Artisanat & Tatouage Saint-Georges-d’Aurac
Weekend de l’Artisanat & Tatouage Saint-Georges-d’Aurac samedi 22 novembre 2025.
Weekend de l’Artisanat & Tatouage
Salle polyvalente de saint-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 20:00:00
2025-11-22
Weekend de l’Artisanat & du Tatouage organisé à la salle polyvalente de Saint-Georges-d’Aurac avec divers exposants, créateurs et tatoueurs.
Salle polyvalente de saint-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 75
English :
Tattoo & Crafts Weekend at the Salle Polyvalente in Saint-Georges-d’Aurac, with various exhibitors, designers and tattoo artists.
German :
Weekend de l’Artisanat & du Tatouage organisiert in der Mehrzweckhalle von Saint-Georges-d’Aurac mit verschiedenen Ausstellern, Designern und Tätowierern.
Italiano :
Weekend di artigianato e tatuaggi organizzato presso la Salle Polyvalente di Saint-Georges-d’Aurac con vari espositori, disegnatori e tatuatori.
Espanol :
Fin de semana de artesanía y tatuaje organizado en la Salle Polyvalente de Saint-Georges-d’Aurac con varios expositores, diseñadores y tatuadores.
L’événement Weekend de l’Artisanat & Tatouage Saint-Georges-d’Aurac a été mis à jour le 2025-10-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier