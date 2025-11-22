Weekend de l’Artisanat & Tatouage

Salle polyvalente de saint-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

2025-11-22

Weekend de l’Artisanat & du Tatouage organisé à la salle polyvalente de Saint-Georges-d’Aurac avec divers exposants, créateurs et tatoueurs.

Salle polyvalente de saint-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 75

English :

Tattoo & Crafts Weekend at the Salle Polyvalente in Saint-Georges-d’Aurac, with various exhibitors, designers and tattoo artists.

German :

Weekend de l’Artisanat & du Tatouage organisiert in der Mehrzweckhalle von Saint-Georges-d’Aurac mit verschiedenen Ausstellern, Designern und Tätowierern.

Italiano :

Weekend di artigianato e tatuaggi organizzato presso la Salle Polyvalente di Saint-Georges-d’Aurac con vari espositori, disegnatori e tatuatori.

Espanol :

Fin de semana de artesanía y tatuaje organizado en la Salle Polyvalente de Saint-Georges-d’Aurac con varios expositores, diseñadores y tatuadores.

L’événement Weekend de l’Artisanat & Tatouage Saint-Georges-d’Aurac a été mis à jour le 2025-10-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier