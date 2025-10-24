Weekend de Noël au Grand Huit Le Grand Huit Rennes 20 et 21 décembre Ille-et-Vilaine

Le Grand Huit vous accueille pour un weekend placé sous le signe de la magie de Noël !

Manèges, confiserie, bistrot, marché de Noël, ateliers “Fabrique ton cadeau”…

Le samedi soir, concert du trio vocal Christmas Swing et danse avec Swingin’ in the Rennes.

Le dimanche, le Père-Noël viendra nous rendre visite…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T22:00:00.000+01:00

1

https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine