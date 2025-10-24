Weekend de Noël au Grand Huit Le Grand Huit Rennes
Weekend de Noël au Grand Huit Le Grand Huit Rennes samedi 20 décembre 2025.
Weekend de Noël au Grand Huit Le Grand Huit Rennes 20 et 21 décembre Ille-et-Vilaine
Le Grand Huit vous accueille pour un weekend placé sous le signe de la magie de Noël !
Manèges, confiserie, bistrot, marché de Noël, ateliers “Fabrique ton cadeau”…
Le samedi soir, concert du trio vocal Christmas Swing et danse avec Swingin’ in the Rennes.
Le dimanche, le Père-Noël viendra nous rendre visite…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-21T22:00:00.000+01:00
1
https://legrandhuit-rennes.fr/
Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine