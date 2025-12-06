WEEKEND DE SAVOIR-FAIRE AU FOUR ET AU MOULIN

Domaine de l’Oulivie Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Participez au week-end portes-ouvertes “Au Four et au Moulin” les 6 et 7 décembre ! Découvrez notre nouvel espace de micro-boulangerie et le moulin à huile en activité, créez et dégustez votre propre pompe à huile, et savourez nos huiles d’olive primeurs. Animations, jeux et dégustations sont proposés tout au long du week-end pour petits et grands, dans un esprit de partage et de gourmandise.

Participez au week-end portes-ouvertes “Au Four et au Moulin” les 6 et 7 décembre ! Découvrez notre nouvel espace de micro-boulangerie et le moulin à huile en activité, créez et dégustez votre propre pompe à huile, et savourez nos huiles d’olive primeurs. Animations, jeux et dégustations sont proposés tout au long du week-end pour petits et grands, dans un esprit de partage et de gourmandise. .

Domaine de l’Oulivie Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80

English :

Join us for the Au Four et au Moulin open house weekend on December 6 and 7! Discover our new micro-bakery space and working oil mill, create and taste your own oil pump, and enjoy our new olive oils. Entertainment, games and tastings are on offer throughout the weekend for young and old, in a spirit of sharing and enjoyment.

L’événement WEEKEND DE SAVOIR-FAIRE AU FOUR ET AU MOULIN Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-12-03 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP