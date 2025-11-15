Weekend de Yoga de l’énergie Pomport
Weekend de Yoga de l’énergie Pomport samedi 15 novembre 2025.
Weekend de Yoga de l’énergie
Pomport Dordogne
Tarif : 195 – 195 – 195 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Week-end Yoga
Un week-end ouvert à toutes et à tous, accessible à toute personne adulte.
Christine Réglat, enseignante certifiée par la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY).
À Pomport, à 10 min de Bergerac, dans une belle demeure périgourdine offrant une vue imprenable sur les premiers coteaux du Bergeracois.
Au cœur de la nature, à deux pas du GR6, vous profiterez d’un petit groupe convivial de 8 participants maximum.
Programme
Pratiques posturales et respiratoires du Yoga de l’Énergie
Pratiques apaisantes du soir respiration, assise méditative
Auto massages et réveil articulaire le matin
Balades en pleine nature, au rythme de chacun
L’enseignement est progressif et respectueux des capacités de chacun.
Le matériel est fourni (vous pouvez apporter le vôtre si vous le souhaitez).
Sur réservation. .
Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 37 84 reglat2@wanadoo.fr
English : Weekend de Yoga de l’énergie
German : Weekend de Yoga de l’énergie
Italiano :
Espanol : Weekend de Yoga de l’énergie
L’événement Weekend de Yoga de l’énergie Pomport a été mis à jour le 2025-10-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides