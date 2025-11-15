Weekend de Yoga de l’énergie

Pomport Dordogne

Tarif : 195 – 195 – 195 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Week-end Yoga

Un week-end ouvert à toutes et à tous, accessible à toute personne adulte.

Christine Réglat, enseignante certifiée par la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY).

À Pomport, à 10 min de Bergerac, dans une belle demeure périgourdine offrant une vue imprenable sur les premiers coteaux du Bergeracois.

Au cœur de la nature, à deux pas du GR6, vous profiterez d’un petit groupe convivial de 8 participants maximum.

Programme

Pratiques posturales et respiratoires du Yoga de l’Énergie

Pratiques apaisantes du soir respiration, assise méditative

Auto massages et réveil articulaire le matin

Balades en pleine nature, au rythme de chacun

L’enseignement est progressif et respectueux des capacités de chacun.

Le matériel est fourni (vous pouvez apporter le vôtre si vous le souhaitez).

Sur réservation. .

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 37 84 reglat2@wanadoo.fr

English : Weekend de Yoga de l’énergie

German : Weekend de Yoga de l’énergie

Italiano :

Espanol : Weekend de Yoga de l’énergie

L’événement Weekend de Yoga de l’énergie Pomport a été mis à jour le 2025-10-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides