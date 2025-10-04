weekend découverte du Zen Monastère Zen Kanshoji La Coquille

weekend découverte du Zen Monastère Zen Kanshoji La Coquille samedi 4 octobre 2025.

weekend découverte du Zen

Monastère Zen Kanshoji La Barde La Coquille Dordogne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Vous souhaitez donner du sens à votre vie ?

Vous recherchez la tranquillité d’un esprit apaisé ?

Vous aspirez à y voir plus clair dans un monde dont vous ne partagez pas toutes les valeurs ?

Alors venez participer à une retraite spirituelle dans un monastère zen

découvrir la pratique bouddhiste et la méditation zen (zazen). .

Monastère Zen Kanshoji La Barde La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 06 35

English : weekend découverte du Zen

Would you like to give meaning to your life?

Are you looking for peace of mind?

Do you yearn to see more clearly in a world whose values you don’t share?

Then come and take part in a spiritual retreat at a Zen monastery

German : weekend découverte du Zen

Möchten Sie Ihrem Leben einen Sinn geben?

Suchen Sie nach einem ruhigen, besonnenen Geist?

Sie wollen Klarheit in einer Welt, deren Werte Sie nicht alle teilen?

Dann nehmen Sie an einem spirituellen Retreat in einem Zen-Kloster teil

Italiano :

Volete dare un senso alla vostra vita?

Siete alla ricerca della pace mentale?

Volete vedere più chiaramente in un mondo di cui non condividete i valori?

Allora venite a partecipare a un ritiro spirituale in un monastero zen

Espanol : weekend découverte du Zen

¿Quiere dar sentido a su vida?

¿Busca tranquilidad?

¿Quiere ver con más claridad en un mundo cuyos valores no comparte?

Entonces venga a participar en un retiro espiritual en un monasterio zen

