Weekend des familles Salle des fêtes Monflanquin

Weekend des familles

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Etre parent(s), toute une aventure !

L’association Descaratz vous donne rendez vous à la salle des fêtes de Monflanquin.

Village des services aux familles, ateliers parentalité, conférence gesticulée, animations enfants …

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Weekend des familles

Being a parent what an adventure!

The Descaratz association welcomes you to the Monflanquin village hall.

Family services village, parenting workshops, gesticulated conference, children’s activities…

