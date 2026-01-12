Weekend des familles Salle des fêtes Monflanquin
Weekend des familles Salle des fêtes Monflanquin samedi 24 janvier 2026.
Weekend des familles
Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
Etre parent(s), toute une aventure !
L’association Descaratz vous donne rendez vous à la salle des fêtes de Monflanquin.
Village des services aux familles, ateliers parentalité, conférence gesticulée, animations enfants …
Etre parent(s), toute une aventure !
L’association Descaratz vous donne rendez vous à la salle des fêtes de Monflanquin.
Village des services aux familles, ateliers parentalité, conférence gesticulée, animations enfants … .
Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Weekend des familles
Being a parent what an adventure!
The Descaratz association welcomes you to the Monflanquin village hall.
Family services village, parenting workshops, gesticulated conference, children’s activities…
L’événement Weekend des familles Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Coeur de Bastides