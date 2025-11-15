Weekend du jeu La Girauderie Mauges-sur-Loire

Weekend du jeu

La Girauderie Centre social Val’Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

3eme édition du Week end Jeu made in le centre social Val’Mauges de La Pommeraye

Découvrez le weekend du jeu, une évènement familial et convivial à La Pommeraye à Mauges-sur-Loire.

Au programme du week-end en continu

– Bar à jeux de société

– Grands jeux en bois

– Rencontre de créateurs de jeux (CADOR)

– Coups de coeur des bénévoles de la ludothèque

– Petite restauration/buvette

Samedi session Loup Garou, découverte du jeu de société Oasis , créé par des jeunes du CSI l’Atelier à St Georges, puzzle participatif, découverte Subutéo, initiation jeux de rôle à 17h et 21h sur inscription, quiz spécial jeux , MURDER PARTY à 20h30 sur inscription (places limitées !!!)

Food truck CrêP.E.e le samedi

Dimanche initiation jeux de rôle à 15h, tournoi du jeu EKKO à 16h

Avec la participation de la ludothèque et du service de lecture publique de Mauges-sur-Loire, La Bande à Gaston, … .

La Girauderie Centre social Val’Mauges Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 val.mauges@orange.fr

English :

3rd edition of the Week end Jeu made in the Val’Mauges social center in La Pommeraye

German :

3. Ausgabe des Weekend Jeu made in the social centre Val’Mauges in La Pommeraye

Italiano :

terza edizione del Week end Jeu realizzato nel centro sociale di Val’Mauges a La Pommeraye

Espanol :

3ª edición de la Week end Jeu realizada en el centro social Val’Mauges de La Pommeraye

L’événement Weekend du jeu Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges