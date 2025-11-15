Weekend du jeu La Girauderie Mauges-sur-Loire
Weekend du jeu La Girauderie Mauges-sur-Loire samedi 15 novembre 2025.
Weekend du jeu
La Girauderie Centre social Val’Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
3eme édition du Week end Jeu made in le centre social Val’Mauges de La Pommeraye
Découvrez le weekend du jeu, une évènement familial et convivial à La Pommeraye à Mauges-sur-Loire.
Au programme du week-end en continu
– Bar à jeux de société
– Grands jeux en bois
– Rencontre de créateurs de jeux (CADOR)
– Coups de coeur des bénévoles de la ludothèque
– Petite restauration/buvette
Samedi session Loup Garou, découverte du jeu de société Oasis , créé par des jeunes du CSI l’Atelier à St Georges, puzzle participatif, découverte Subutéo, initiation jeux de rôle à 17h et 21h sur inscription, quiz spécial jeux , MURDER PARTY à 20h30 sur inscription (places limitées !!!)
Food truck CrêP.E.e le samedi
Dimanche initiation jeux de rôle à 15h, tournoi du jeu EKKO à 16h
Avec la participation de la ludothèque et du service de lecture publique de Mauges-sur-Loire, La Bande à Gaston, … .
La Girauderie Centre social Val’Mauges Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 val.mauges@orange.fr
English :
3rd edition of the Week end Jeu made in the Val’Mauges social center in La Pommeraye
German :
3. Ausgabe des Weekend Jeu made in the social centre Val’Mauges in La Pommeraye
Italiano :
terza edizione del Week end Jeu realizzato nel centro sociale di Val’Mauges a La Pommeraye
Espanol :
3ª edición de la Week end Jeu realizada en el centro social Val’Mauges de La Pommeraye
