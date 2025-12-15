Weekend du Moulin Moulin Saint-Gilles, Binic Binic-Étables-sur-Mer
Weekend du Moulin Moulin Saint-Gilles, Binic Binic-Étables-sur-Mer samedi 3 janvier 2026.
Weekend du Moulin
Moulin Saint-Gilles, Binic Moulin Saint-Gilles Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-03 09:00:00
fin : 2026-01-03 17:00:00
2026-01-03
Une journée de visite-découverte de la Coopérative des Possibles, projet d’habitat partagé écologique et solidaire installé dans un ancien moulin à eau, le Moulin de St Gilles. Rencontre, bonne humeur, jardinage, bricolage et divers chantiers par la Coopérative des Possibles.
Pour participer à ce chantier collectif, il faut au préalable vous inscrire sur le site cooperative-des-possibles.fr ou chantiersparticipatifs@cooperative-des-possibles.fr. .
