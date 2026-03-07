Weekend en Or de Pâques 2026 de Gratien & Meyer Gratien & Meyer Saumur 4 – 6 avril 10€ / personne. Les enfants de moins de 18 ans accompagnant leurs familles : visite gratuite – sans billetterie (mais ne pourront participer à la dégustation)

Visites guidées historiques, dégustations accords vins et chocolats (SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT !). Découvrez notre cuverie d’assemblage ainsi que notre parcours historique des caves troglodytes.

Une visite guidée de parties de la production et du circuit historique qui sera riche en histoire et en découverte technologique.

Découvrez notre cuverie d’assemblage et faite la rencontre de « Robert » notre « robot caviste », au sein de notre domaine situé au cœur des flancs de coteau. Cette visite apportera une présentation moderne des explications faites de la méthode traditionnelle d’époque et rajeunira le procédé de plusieurs années.

Initiez-vous ensuite à une expérience de dégustation accordant vins et chocolats afin de tester ou de découvrir vos capacités à associer les arômes de différents chocolats et les goûts typiques des cépages de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-06T17:30:00.000+02:00

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boutique@gratienmeyer.com https://www.gratienmeyer.com/billetterie/ +33 2 41 83 13 32

Gratien & Meyer 110 route de Montsoreau 49400 Saumur Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire



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