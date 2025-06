WEEKEND FESTIF EN FAMILLE Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 5 juillet 2025 10:00

Cette année, les trois sites patrimoniaux départementaux (musée archéologique de Jublains, musée Robert Tatin, château de Sainte-Suzanne) s’associent pour proposer un événement inédit festif et familial pour célébrer le début des vacances d’été.

Sur chacun des sites, une activité de découverte ludique est proposée le samedi. Le dimanche place à une activité animée par un intervenant pour laisser libre cours à l’imagination et la créativité.

– Parcours d’orientation au musée

Venez arpenter en plein air les nombreuses allées du musée et laissez-vous guider par les balises disposées par les médiatrices du site. À chaque étape, validez votre passage à l’aide d’une perforatrice et découvrez une reproduction d’œuvre de Robert Tatin en lien avec l’univers du feu. À vos marques, prêts, feu, partez !

Samedi 5 juillet de 10h à 18h

Tarif entrée du site

– Animation famille le musée en Légo®

Les murs de l’archisculpture du musée présentent un véritable livre de bas-reliefs qui évoquent les nombreuses sources d’inspirations de Robert Tatin. Le temps d’un après-midi, l’association Graines de Briques proposent aux familles de reproduire en brique de Légo® plusieurs représentations (animaux, personnages…) en présence d’une animatrice diplômée et l’aide d’un manuel de montage. Une proposition inédite pour découvrir autrement le site.

Dimanche 6 juillet de 14h à 18h

Informations 02 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr .

Musée Robert Tatin D126

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

English :

This year, the department?s three heritage sites (Musée archéologique de Jublains, Musée Robert Tatin, Château de Sainte-Suzanne) are joining forces to offer a unique festive family event to celebrate the start of the summer vacations.

German :

In diesem Jahr haben sich die drei Kulturstätten des Departements (Archäologisches Museum von Jublains, Robert Tatin-Museum, Schloss Sainte-Suzanne) zusammengeschlossen, um ein neues, festliches und familienfreundliches Event zum Beginn der Sommerferien anzubieten.

Italiano :

Quest’anno, i tre siti del patrimonio del dipartimento (il museo archeologico di Jublains, il museo Robert Tatin e il castello di Sainte-Suzanne) si uniscono per offrire un evento originale, festoso e adatto alle famiglie per celebrare l’inizio delle vacanze estive.

Espanol :

Este año, los tres sitios patrimoniales del departamento (el museo arqueológico de Jublains, el museo Robert Tatin y el castillo de Sainte-Suzanne) se unen para ofrecer un evento original, festivo y familiar con motivo del inicio de las vacaciones de verano.

