Aveyron

Weekend Final On Monte le Son ! 10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-28

2025-06-27

Après un mois bien rempli (et bien festif), on ne pouvait pas s’arrêter comme ça… Alors on vous propose, 2 dernières soirées de folie pour clôturer juin en musique !

Vendredi Il est de retour, notre incontournable DJ Tintin ! Vous le connaissez, vous l’adorez, il va mettre le feu au dancefloor !

Samedi On accueille pour la première fois le très prometteur DJ Luka ! C’est sa première avec nous, et on est super excités de vous faire découvrir son univers musical !

Deux soirées, deux ambiances, un seul mot d’ordre s’amuser jusqu’au bout de la nuit ! Ramène tes potes, ta bonne humeur et tes meilleures vibes .

10 Rue de la République

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

After a busy (and very festive) month, we couldn’t just call it a day… So we’re giving you 2 last crazy evenings to close June in music!

German :

Nach einem vollen (und festlichen) Monat konnten wir nicht einfach so aufhören… Wir schlagen Ihnen zwei letzte verrückte Abende vor, um den Juni mit Musik abzuschließen!

Italiano :

Dopo un mese intenso (e festoso), non potevamo fermarci così… Per questo vi regaliamo due ultime folli serate per chiudere in bellezza il mese di giugno!

Espanol :

Después de un mes ajetreado (y festivo), no podíamos parar así como así… Así que te regalamos 2 últimas noches locas para cerrar junio con broche de oro musical

