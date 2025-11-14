weekend Jules Renard salle des fêtes Chitry-les-Mines
Tarif : Gratuit
Début : 2025-11-14 10:00:00
fin : 2025-11-15 16:30:00
Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h
Salle des fêtes d’Anthien
En partenariat avec Images Villages, dans le cadre de l’événement national le Mois du Doc ,
projection du documentaire de Jacques Tréfouël Jules Renard, homme de combats , accompagnée d’une lecture de textes, d’une exposition et d’un échange.
Samedi 15 novembre 2025 à Chitry-les-Mines
Réouverture du Café Éphémère
3, rue Jules Renard Chitry-les-Mines
De 10h à 15h, puis de 16h30 à 17h30 (pause de 15h à 16h30).
Conférence exceptionnelle 15h à 16h30
Salle des fêtes de Chitry-les-Mines
Jules Renard et la Légion d’honneur , conférence proposée par Madame Vermeulin-Lacroix.
À cette occasion, des documents rares et inédits seront exposés autour de cette thématique dans la salle des fêtes. .
