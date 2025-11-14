weekend Jules Renard salle des fêtes Chitry-les-Mines

weekend Jules Renard

salle des fêtes Salle des fêtes Chitry-les-Mines Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h

Salle des fêtes d’Anthien

En partenariat avec Images Villages, dans le cadre de l’événement national le Mois du Doc ,

projection du documentaire de Jacques Tréfouël Jules Renard, homme de combats , accompagnée d’une lecture de textes, d’une exposition et d’un échange.

Samedi 15 novembre 2025 à Chitry-les-Mines

Réouverture du Café Éphémère

3, rue Jules Renard Chitry-les-Mines

De 10h à 15h, puis de 16h30 à 17h30 (pause de 15h à 16h30).

Conférence exceptionnelle 15h à 16h30

Salle des fêtes de Chitry-les-Mines

Jules Renard et la Légion d’honneur , conférence proposée par Madame Vermeulin-Lacroix.

À cette occasion, des documents rares et inédits seront exposés autour de cette thématique dans la salle des fêtes. .

salle des fêtes Salle des fêtes Chitry-les-Mines 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdejulesrenard.com

English : weekend Jules Renard

German : weekend Jules Renard

Italiano :

Espanol :

L’événement weekend Jules Renard Chitry-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Tannay Brinon Corbigny