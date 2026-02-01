Weekend LéGENDAWA Thionville

Weekend LéGENDAWA

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

2026-02-14

Le népalais DAWA SHERPA, légende du Trail, sera présent à Thionville !

Son film “300 km vers l’Everest” sera diffusé.

Venez le rencontrer, il présentera son livre “les sentiers de la sagesse”.

De nombreuses surprises sont prévues.

Le film d’Anita Fatis “Didi” sera également au programme.

Le jeune chanteur Lilian Nawrot (The Voice) interpretera la BO et son dernier titre.

Les profits seront reversés à l’association Parrains et Marraines pour le Népal de d’Annie & Dawa.

Réservation au cinéma La Scala, sur le QR code de l’affiche ou sur le Facebook.Tout public

63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

English :

Trail legend DAWA SHERPA from Nepal will be in Thionville!

His film ?300 km vers l?Everest? will be shown.

Come and meet him, as he presents his book ?les sentiers de la sagesse?

Many surprises are planned.

Anita Fatis’ film ?Didi? will also be on the program.

Young singer Lilian Nawrot (The Voice) will perform the soundtrack and his latest track.

Profits will be donated to Annie & Dawa’s Parrains et Marraines pour le Népal association.

Reservations at La Scala cinema, on the QR code on the poster or on Facebook.

