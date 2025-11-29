WEEKEND LOTO LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2025 ESOD FOOT Salle des fêtes des Ormes Les Ormes

WEEKEND LOTO LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2025 ESOD FOOT

Salle des fêtes des Ormes 31 ROUTE NATIONALE Les Ormes Vienne

L’**ESOD FOOT** organise un

**WEEKEND LOTO**

– **Samedi 29 Novembre** à 20h

ouverture des portes à 18h30

– **Dimanche 30 Novembre** à 14h

ouverture des portes à 12h30

à la salle des Fêtes des Ormes

Animé par Elsa loto

Restauration et buvette sur place .

