WEEKEND LOTO LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2025 ESOD FOOT Salle des fêtes des Ormes Les Ormes

WEEKEND LOTO LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2025 ESOD FOOT
Salle des fêtes des Ormes 31 ROUTE NATIONALE Les Ormes Vienne
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29 2025-11-30
L’**ESOD FOOT** organise un
**WEEKEND LOTO**
– **Samedi 29 Novembre** à 20h
ouverture des portes à 18h30
– **Dimanche 30 Novembre** à 14h
ouverture des portes à 12h30
à la salle des Fêtes des Ormes
Animé par Elsa loto
Restauration et buvette sur place .
