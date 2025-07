Weekend médiéval de Creully Creully Creully sur Seulles

Weekend médiéval de Creully Creully Creully sur Seulles samedi 2 août 2025.

Weekend médiéval de Creully

Creully Allée cavalière Creully sur Seulles Calvados

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 18:00:00

2025-08-02 2025-08-03

L’Office de Tourisme de Gold Beach vous invite à vivre un véritable voyage dans le temps lors de son grand week-end médiéval, les 2 et 3 août 2025 à Creully-sur-Seulles.

L’événement se tiendra sur l’allée cavalière, en extérieur, à deux pas du château.

Les visiteurs découvriront la vie quotidienne au 15e siècle grâce aux troupes de reconstitution, qui en plus de représenter le quotidien au Moyen Âge à travers des scènes théâtralisées, présenteront leur campement, ou encore leurs armes et armures d’époque.

Ces deux journées festives seront l’occasion, pour les enfants comme pour les adultes, de profiter de nombreuses animations et spectacles histoire vivante et présentation de la vie civile et militaire, danses médiévales, cuisine médiévale, tir à l’arc, démonstrations de béhourd pour les grands et initiations au soft sword pour les enfants, ateliers vannerie, jeux en bois, démonstrations de forge, joutes équestres, spectacles de fauconnerie, démonstrations d’artillerie, marché du terroir et de l’artisanat…

Cette année, les troupes se réuniront en fin de journée pour reconstituer une grande scène de bataille, comme si vous y étiez !

Un week-end rythmé, vivant, et ouvert à toute la famille.

Programme complet et modalités d’accès sur notre site internet. Billetterie sur place uniquement.

Creully Allée cavalière Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 67 08 contact@goldbeach-tourisme.fr

English : Weekend médiéval de Creully

The Gold Beach Tourist Office invites you to take a trip back in time at its Medieval Weekend on August 2 and 3, 2025 in Creully-sur-Seulles.

The event will be held outdoors on the bridle path, just a stone’s throw from the château.

Visitors will discover what daily life was like in the 15th century thanks to the re-enactment troupes, who will not only depict daily life in the Middle Ages through theatrical scenes, but will also present their encampments and period weapons and armor.

These two festive days will be an opportunity for children and adults alike to enjoy a wide range of events and shows: living history and presentation of civil and military life, medieval dances, medieval cuisine, archery, beehive demonstrations for adults and soft sword initiations for children, basket-making workshops, wooden games, blacksmithing demonstrations, equestrian jousting, falconry shows, artillery demonstrations, local produce and crafts market?

This year, the troops will gather at the end of the day to re-enact a major battle scene, as if you were there!

A fast-paced, lively weekend for the whole family.

Full program and directions on our website. On-site ticketing only.

German : Weekend médiéval de Creully

Das Gold Beach Tourist Office lädt Sie am 2. und 3. August 2025 zu einem mittelalterlichen Wochenende in Creully-sur-Seulles ein, um eine Zeitreise in die Vergangenheit zu unternehmen.

Die Veranstaltung findet auf der Reitallee im Freien statt, nur wenige Schritte von der Burg entfernt.

Die Besucher werden das Alltagsleben im 15. Jahrhundert mit Hilfe von Reenactment-Truppen kennen lernen, die nicht nur den Alltag im Mittelalter in theatralischen Szenen darstellen, sondern auch ihr Lager und ihre Waffen und Rüstungen aus der damaligen Zeit präsentieren werden.

Diese beiden Festtage bieten Kindern und Erwachsenen die Gelegenheit, von zahlreichen Animationen und Darbietungen zu profitieren: lebendige Geschichte und Darstellung des zivilen und militärischen Lebens, mittelalterliche Tänze, mittelalterliche Küche, Bogenschießen, Béhourd-Vorführungen für die Großen und Einführung in das Soft Sword für die Kinder, Korbflechterei, Holzspiele, Schmiedevorführungen, Reiterwettkämpfe, Falknereivorführungen, Artillerievorführungen, Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerk?

Dieses Jahr werden die Truppen am Ende des Tages zusammenkommen, um eine große Schlachtszene nachzustellen, als wären Sie dabei gewesen!

Ein rhythmisches, lebendiges Wochenende für die ganze Familie.

Vollständiges Programm und Zugangsmodalitäten auf unserer Website. Eintrittskarten nur vor Ort erhältlich.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Gold Beach vi invita a fare un viaggio nel tempo in occasione del Weekend Medievale del 2 e 3 agosto 2025 a Creully-sur-Seulles.

L’evento si svolgerà all’aperto sulla strada delle briglie, a due passi dal castello.

I visitatori potranno scoprire come si svolgeva la vita quotidiana nel XV secolo grazie alle compagnie di rievocazione, che non solo rappresenteranno la vita quotidiana nel Medioevo attraverso scene drammatizzate, ma presenteranno anche i loro accampamenti e le armi e armature d’epoca.

Questi due giorni di festa saranno l’occasione per grandi e piccini di assistere a una vasta gamma di eventi e spettacoli: storia vivente e presentazioni della vita civile e militare, danze medievali, cucina medievale, tiro con l’arco, dimostrazioni di alveare per gli adulti e iniziazione alla spada morbida per i bambini, laboratori di cesteria, giochi in legno, dimostrazioni di fabbro, giostre equestri, spettacoli di falconeria, dimostrazioni di artiglieria, mercatini di prodotti locali e artigianali?

Quest’anno le truppe si riuniranno alla fine della giornata per rievocare un’importante scena di battaglia, proprio come se foste presenti!

Si tratta di un fine settimana frenetico e vivace per tutta la famiglia.

Programma completo e dettagli sull’ingresso sul nostro sito web. I biglietti sono disponibili solo in loco.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Gold Beach le invita a un viaje en el tiempo durante su Fin de Semana Medieval, los días 2 y 3 de agosto de 2025 en Creully-sur-Seulles.

El evento se celebrará al aire libre en el camino de herradura, a dos pasos del castillo.

Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida cotidiana en el siglo XV gracias a los grupos de recreación, que no sólo representarán la vida cotidiana en la Edad Media a través de escenas teatralizadas, sino que también presentarán sus campamentos y armas y armaduras de época.

Durante estos dos días festivos, niños y adultos podrán disfrutar de un amplio abanico de eventos y espectáculos: historia viva y representaciones de la vida civil y militar, danzas medievales, cocina medieval, tiro con arco, demostraciones de colmena para adultos e iniciaciones a la espada blanda para niños, talleres de cestería, juegos de madera, demostraciones de herrería, justas ecuestres, espectáculos de cetrería, demostraciones de artillería, mercados de productos locales y artesanales..

Este año, las tropas se reunirán al final del día para recrear una gran batalla, ¡como si estuvieras allí!

Un fin de semana trepidante y animado para toda la familia.

Programa completo y detalles de admisión en nuestro sitio web. Entradas disponibles únicamente in situ.

