Saint-Paul-et-Valmalle

WEEKEND MODELAGE LE LANGAGE DES MAINS

62 Avenue des Cévennes Saint-Paul-et-Valmalle Hérault

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Potier-Céramiste, 45 ans de passion , je propose un stage modelage samedi 27 et dimanche 28 juin

Potier-Céramiste, 45 ans de passion , je propose un stage modelage sam 27 et dim 28 juin….

Au programme

le modelage des mains, leur langage.

D’autres thèmes sont possibles visages ,masques, bustes

Émotions ,expressions. .

62 Avenue des Cévennes Saint-Paul-et-Valmalle 34570 Hérault Occitanie +33 7 81 67 78 20

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English :

Potter-Ceramist, 45 years of passion, I offer a modeling workshop on Saturday June 27th and Sunday June 28th

L’événement WEEKEND MODELAGE LE LANGAGE DES MAINS Saint-Paul-et-Valmalle a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT