WEEKEND MODELAGE LE LANGAGE DES MAINS Saint-Paul-et-Valmalle
WEEKEND MODELAGE LE LANGAGE DES MAINS Saint-Paul-et-Valmalle samedi 27 juin 2026.
Saint-Paul-et-Valmalle
WEEKEND MODELAGE LE LANGAGE DES MAINS
62 Avenue des Cévennes Saint-Paul-et-Valmalle Hérault
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Potier-Céramiste, 45 ans de passion , je propose un stage modelage samedi 27 et dimanche 28 juin
Potier-Céramiste, 45 ans de passion , je propose un stage modelage sam 27 et dim 28 juin….
Au programme
le modelage des mains, leur langage.
D’autres thèmes sont possibles visages ,masques, bustes
Émotions ,expressions. .
62 Avenue des Cévennes Saint-Paul-et-Valmalle 34570 Hérault Occitanie +33 7 81 67 78 20
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English :
Potter-Ceramist, 45 years of passion, I offer a modeling workshop on Saturday June 27th and Sunday June 28th
L’événement WEEKEND MODELAGE LE LANGAGE DES MAINS Saint-Paul-et-Valmalle a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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