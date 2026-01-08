Weekend Move & Mind retraite Pilates Gite Les Marions Chiddes
vendredi 27 mars 2026
Weekend Move & Mind retraite Pilates
Gite Les Marions 1345 Route de Dondin, Les Marions Chiddes Saône-et-Loire
380 – 410 EUR
2026-03-27
2026-03-29
2026-03-27
Un week-end bien-être et mouvement: Pilates, ateliers, respiration et temps de partage au coeur de la nature. Offrez-vous une parenthèse pour vous ressourcer, vous recentrer et repartir léger, aligné.e, énergisé.e.
Le stage a lieu dans le Gîte Les Marions, au coeur des collines bourguignonnes. Il combine silence, nature et confort. Deux gîtes chaleureux, une grande salle de pratique lumineuses, des terrasses pour souffler entre deux séances, et une cuisine saine et gourmande. .
Gite Les Marions 1345 Route de Dondin, Les Marions Chiddes 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 69 07 13 monaretreats@gmail.com
