Weekend musical avec Stephane LOHR

Route du Vin Rott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-06

Stéphane Lohr proposera un spectacle âge tendre (années 60 années 80) et interprétera des chansons du Julien Clerc Live Tour 2009. Vous profiterez de ces événements inédits au Cleebourg autour d’un dîner dans notre restaurant.

Stéphane Lohr proposera un spectacle âge tendre (années 60 années 80) et interprétera des chansons du Julien Clerc Live Tour 2009. Vous profiterez de ces événements inédits au Cleebourg autour d’un dîner dans notre restaurant. .

Route du Vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 94 80 reception@lecleebourg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stéphane Lohr will be performing an âge tendre show (60’s 80’s) and songs from the Julien Clerc Live Tour 2009. Enjoy these unique events at Le Cleebourg over dinner in our restaurant.

L’événement Weekend musical avec Stephane LOHR Rott a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte