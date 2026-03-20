Weekend nature en forêt repos des bois Monistrol-sur-Loire

Weekend nature en forêt

repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Au programme grimpe d’arbre, cueillette et cuisine sauvage, tir à l’arc en milieu naturel et bivouac en forêt.

A partir de 8 ans.

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repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com

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English :

On the program: tree climbing, wild gathering and cooking, archery in the wild and bivouacs in the forest.

Ages 8 and up.

L’événement Weekend nature en forêt Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron