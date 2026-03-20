Weekend nature en forêt repos des bois Monistrol-sur-Loire
Weekend nature en forêt repos des bois Monistrol-sur-Loire samedi 1 août 2026.
Weekend nature en forêt
repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Au programme grimpe d’arbre, cueillette et cuisine sauvage, tir à l’arc en milieu naturel et bivouac en forêt.
A partir de 8 ans.
.
repos des bois 777 route des Razes Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41 asso.asseve@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program: tree climbing, wild gathering and cooking, archery in the wild and bivouacs in the forest.
Ages 8 and up.
L’événement Weekend nature en forêt Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron