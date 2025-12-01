Weekend porte ouverte Domaine Nais Rognes

Weekend porte ouverte

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 18h. Domaine Nais 161 route du puy sainte reparade Rognes Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

À l’occasion de nos 25èmes vendanges, nous vous invitons à notre week-end portes ouvertes.



Venez passer un moment privilégié avec les vignerons du Domaine Naïs.

À cette occasion, vous pourrez déguster notre nouveau millésime et nos différentes cuvées, accompagnés de mets.



Ce week-end là 6 bouteilles achetées = 1 offerte (Offre valable uniquement au caveau et ce weekend là).



Si vous ne pouvez pas venir, commandez sur notre site internet domainenais.fr avec le code promo decembre10 vous bénéficiez de 10% de remise immédiate sur les cartons que vous prenez. (Offre valable uniquement du 13 au 14 décembre sur le site). .

Domaine Nais 161 route du puy sainte reparade Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 69 83 18 domainenais@gmail.com

To mark our 25th harvest, we invite you to our open house weekend.



Come and spend a privileged moment with the Domaine Naïs winemakers.

