Weekend Portes Ouvertes Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune

Weekend Portes Ouvertes

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 Route de Pommard Beaune Côte-d’Or

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

2026-04-18

– Visite de cave Laissez-vous guider dans les coulisses de notre cave. Accompagnés de nos viticulteurs passionnés, vous apprendrez comment chaque geste, de la vigne à la bouteille, participe à la richesse de nos vins. Une expérience authentique qui révèle l’histoire et le savoir-faire unique de notre cave. (Entrée libre)

-Trott’électrique dans les vignes & dégustation à la cave Partez à la découverte des vignobles de Pommard et de Beaune à bord de trottinettes électriques tout terrain de notre partenaire Trott’Explore. (Env. 1h) Traversez les parcelles, admirez les paysages emblématiques de la Côte de Beaune et plongez au cœur de notre terroir. La balade se termine par une dégustation de nos vins. 35€/personne.

Samedi à 9h45, 11h, 13h45 et 15h & dimanche à 9h45 et 11h.

Réservation obligatoire .

Nouveautés !

– Brasero & Apéro Profitez d’une pause gourmande. Dégustez la formule Faux filet de bœuf avec galette de pomme de terre, brioche perdu sur brasero en dessert & café. (A partir de 15€)

– DJ set & coucher de soleil Samedi après-midi, profitez des premiers rayons du soleil tout en écoutant les DJs d’Assemblage mixer. Un moment convivial où vin, grignotage et danse rendront la fin de votre samedi encore plus délicieux. (Samedi de 15h30 à 18h30 Entrée libre) .

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 Route de Pommard Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

