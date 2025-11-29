Weekend Salsa et bachata Salle des fêtes Moux-en-Morvan
Weekend Salsa et bachata Salle des fêtes Moux-en-Morvan samedi 29 novembre 2025.
Weekend Salsa et bachata
Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Weekend Salsa et Bachata Avec Chris Paggi et C.H.O.C.O à la salle des fêtes de Moux en Morvan.
Samedi Workshops bachata 14h Body moves bachata 15h Bachata figures & deplacements 16h Bachata fusion dom & moderna 17h30 Bachata urban flow. Soirée salsa & bachata 19h30 Repas 21h Initiation bachat 21h30 Soirée salsa & bachata.
Dimanche Workshops salsa 10h30 Body isolation 11h30 Timba 12h30 Repas 14h Pachanga 15h Rumba & salsa 16h Histoire des danses cubaines .
Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 10 61 53
