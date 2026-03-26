Weekend tango argentin Buis-les-Baronnies
Weekend tango argentin Buis-les-Baronnies vendredi 24 avril 2026.
Weekend tango argentin
Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24
Concert, bal et stage de Tango argentin organisé par l’association Tangolive à Buis les Baronnies. L’occasion rare de voir des danseuses et danseurs exceptionnels.
.
Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tagolive2626@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert, ball and Argentine Tango workshop organized by the Tangolive association in Buis les Baronnies. A rare opportunity to see exceptional dancers.
L’événement Weekend tango argentin Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale