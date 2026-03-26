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Weekend tango argentin Buis-les-Baronnies

Weekend tango argentin Buis-les-Baronnies vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes La Palun

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Weekend tango argentin

Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-24

Concert, bal et stage de Tango argentin organisé par l’association Tangolive à Buis les Baronnies. L’occasion rare de voir des danseuses et danseurs exceptionnels.
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Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   tagolive2626@gmail.com

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English :

Concert, ball and Argentine Tango workshop organized by the Tangolive association in Buis les Baronnies. A rare opportunity to see exceptional dancers.

L’événement Weekend tango argentin Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale