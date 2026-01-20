Weekend Transmission Cornil

Weekend Transmission

4 Lieu-dit Lauconie Cornil Corrèze

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Des ateliers variés et à prix libre ! Tous les ateliers sont sur inscription et vous avez la possibilité de réserver les repas complets végétariens du midi à 15€ !

Initiation à la soudure avec Pierrot Kaczmarek sam. et dim. de 9h à 17h (atelier sur 2 jours)

Compost et paillage au jardin avec Pascal Brette sam. de 9h à 16h30

Vannerie sauvage avec Emmanuelle de l’atelier La molinie bleue sam. de 9h à 17h

Découverte du massage holistique avec Delphine Gandy dim. de 9h30 à 17h

Atelier des glandeurs, découverte du chêne et de la cuisine des glands avec Adeline de Flora deliciosa dim. de 9h30 à 17h30

Inscription et renseignements aux ateliers et aux repas (merci de préciser si vous avez des allergies ou intolérances) par mail à info@lebattementdailes.org ou par sms au 07 89 86 21 25 ! Inscription avant le vendredi 13 février à 18h .

4 Lieu-dit Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 21 25 info@lebattementdailes.org

