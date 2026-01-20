Weekend Transmission Cornil
Weekend Transmission Cornil samedi 14 février 2026.
Weekend Transmission
4 Lieu-dit Lauconie Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Des ateliers variés et à prix libre ! Tous les ateliers sont sur inscription et vous avez la possibilité de réserver les repas complets végétariens du midi à 15€ !
Initiation à la soudure avec Pierrot Kaczmarek sam. et dim. de 9h à 17h (atelier sur 2 jours)
Compost et paillage au jardin avec Pascal Brette sam. de 9h à 16h30
Vannerie sauvage avec Emmanuelle de l’atelier La molinie bleue sam. de 9h à 17h
Découverte du massage holistique avec Delphine Gandy dim. de 9h30 à 17h
Atelier des glandeurs, découverte du chêne et de la cuisine des glands avec Adeline de Flora deliciosa dim. de 9h30 à 17h30
Inscription et renseignements aux ateliers et aux repas (merci de préciser si vous avez des allergies ou intolérances) par mail à info@lebattementdailes.org ou par sms au 07 89 86 21 25 ! Inscription avant le vendredi 13 février à 18h .
4 Lieu-dit Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 21 25 info@lebattementdailes.org
