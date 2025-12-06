Weekendinarium Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Weekendinarium

Place du Champ de Foire Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Les Locaux Motivés proposent un week-end de soutien pour leur association le 6 et 7 décembre.

Samedi 06/12 soirée de soutien

18h Apéro-Mix

20h30 Concert Les Bosselles Nouvelles

22h Mortal Dancefloor DJ Rotunda Breaks

16 euros (concert + repas carné ou végé + 1 boisson)

10 euros (concert + 1 boisson)

Sur réservation.

Sur place +2 euros

Dimanche 07/12 Vide-grenier vide-atelier Animations

9h-18h vide-grenier vide-atelier vente aux enchères Ateliers créatifs (modelage, cuir, bijoux…)

Entrée gratuite Ateliers à prix libre

Restauration sur place (plats chauds sur réservation) .

Place du Champ de Foire Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 12 11 96 locauxmotives@gmail.com

English :

Locaux Motivés are organizing a weekend of support for their association on December 6 and 7.

German :

Die Locaux Motivés bieten am 6. und 7. Dezember ein Unterstützungswochenende für ihren Verein an.

Italiano :

I Locaux Motivés organizzano un fine settimana di sostegno alla loro associazione il 6 e 7 dicembre.

Espanol :

Locaux Motivés organiza un fin de semana de apoyo a su asociación los días 6 y 7 de diciembre.

