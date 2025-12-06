Weekendinarium Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Les Locaux Motivés proposent un week-end de soutien pour leur association le 6 et 7 décembre.
Samedi 06/12 soirée de soutien
18h Apéro-Mix
20h30 Concert Les Bosselles Nouvelles
22h Mortal Dancefloor DJ Rotunda Breaks
16 euros (concert + repas carné ou végé + 1 boisson)
10 euros (concert + 1 boisson)
Sur réservation.
Sur place +2 euros
Dimanche 07/12 Vide-grenier vide-atelier Animations
9h-18h vide-grenier vide-atelier vente aux enchères Ateliers créatifs (modelage, cuir, bijoux…)
Entrée gratuite Ateliers à prix libre
Restauration sur place (plats chauds sur réservation) .
Place du Champ de Foire Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 61 12 11 96 locauxmotives@gmail.com
English :
Locaux Motivés are organizing a weekend of support for their association on December 6 and 7.
German :
Die Locaux Motivés bieten am 6. und 7. Dezember ein Unterstützungswochenende für ihren Verein an.
Italiano :
I Locaux Motivés organizzano un fine settimana di sostegno alla loro associazione il 6 e 7 dicembre.
Espanol :
Locaux Motivés organiza un fin de semana de apoyo a su asociación los días 6 y 7 de diciembre.
