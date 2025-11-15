WEFRAC, Week-end national des Frac FRAC Poitou-Charentes Angoulême

WEFRAC, Week-end national des Frac

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

9ème édition du WEFRAC, un événement national consacré à la création contemporaine. c’est l’occasion pour chacun et chacune passionnés, curieux, familles, néophytes de vivre l’expérience de l’art contemporain dans une ambiance conviviale et ouverte.

.

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

English :

9th edition of WEFRAC, a national event dedicated to contemporary art. It’s an opportunity for everyone enthusiasts, the curious, families, neophytes to experience contemporary art in a friendly, open atmosphere.

German :

9. Ausgabe des WEFRAC, einer nationalen Veranstaltung, die dem zeitgenössischen Kunstschaffen gewidmet ist. Es ist die Gelegenheit für jeden und jede Liebhaber, Neugierige, Familien, Neulinge zeitgenössische Kunst in einer freundlichen und offenen Atmosphäre zu erleben.

Italiano :

la 9a edizione del WEFRAC è un evento nazionale dedicato all’arte contemporanea, un’occasione per tutti appassionati, curiosi, famiglie e neofiti di vivere l’arte contemporanea in un’atmosfera amichevole e aperta.

Espanol :

la 9ª edición del WEFRAC es un acontecimiento nacional dedicado al arte contemporáneo. Es una oportunidad para todos -entusiastas, curiosos, familias y principiantes- de experimentar el arte contemporáneo en un ambiente cordial y abierto.

L’événement WEFRAC, Week-end national des Frac Angoulême a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême