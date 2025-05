Weingarten au Domaine Specht – Mittelwihr, 1 juin 2025 11:00, Mittelwihr.

Haut-Rhin

Weingarten au Domaine Specht 2 Rue des églises Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-08-31 22:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Plongez dans l’ambiance festive d’un bar éphémère installé dans un cadre insolite, la cour du domaine viticole Specht !

Pour l’occasion, profitez d’une bonne atmosphère musicale dans un décor atypique et amusez-vous en famille ou entre amis avec des jeux de taille XXL.

Sur place, dégustez une sélection de vins, bières, softs, accompagnés de délicieuses planchettes de fromages, charcuterie et terrines artisanales.

Une expérience authentique et conviviale à ne pas manquer ! .

2 Rue des églises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 85 resa@vins-alsace-specht.fr

English :

Immerse yourself in the festive atmosphere of an ephemeral bar set up in an unusual setting, the courtyard of the Specht winery!

German :

Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre einer temporären Bar, die in einem ungewöhnlichen Rahmen, dem Hof des Weinguts Specht, eingerichtet wurde!

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera festosa di un bar effimero allestito in un ambiente insolito, il cortile della tenuta vinicola Specht!

Espanol :

Sumérjase en el ambiente festivo de un bar efímero instalado en un marco insólito, ¡el patio de la finca vinícola Specht!

