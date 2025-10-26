Weird Birthday par Weirdies Records Le Bar à Bulles Paris

Pour fêter ses 1 an, Weirdies Records revient au Bar à Bulles, là où avait déjà été célébré sa naissance. Le format singulier d’un DJ set toutes les 22 minutes sera évidemment reconduit, avec cette fois-ci un accent particulier mis sur les musiques douces et propices à l’introspection. Le lieu sera modifié pour l’occasion, de façon à ce que tous les participants puissent s’assoir et s’allonger, pour profiter au mieux de l’atmosphère automnale d’un dimanche après-midi de passage à l’heure d’hiver.

La musique sera à partir de 16h jusqu’à 22h, de quoi profiter du dimanche en musique.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 11h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris

