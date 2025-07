Weisswurst Frühstück Haguenau

Weisswurst Frühstück Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Weisswurst Frühstück

1 rue Maurice Koechlin Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les saucisses blanches sont de retour au Refuge pour un (petit)-déjeuner dans la plus pure tradition bavaroise. Au menu, à partir de 10h00 Weisswurst, Senfsauce et bretzels.

Les saucisses blanches sont de retour au Refuge pour un (petit)-déjeuner dans la plus pure tradition bavaroise. Au menu, à partir de 10h00 Weisswurst, Senfsauce et bretzels. .

1 rue Maurice Koechlin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est contact@brasserie-lerefuge.fr

English :

The white sausages are back at the Refuge for a traditional Bavarian breakfast. On the menu from 10:00: Weisswurst, Senfsauce and pretzels.

German :

Die Weißwürste sind zurück im Refuge für ein (Frühstück) in der reinsten bayerischen Tradition. Ab 10:00 Uhr stehen Weisswurst, Senfsauce und Brezeln auf dem Speiseplan.

Italiano :

Le salsicce bianche tornano al Rifugio per una colazione nella più pura tradizione bavarese. Nel menu a partire dalle 10.00: Weisswurst, Senfsauce e pretzel.

Espanol :

Las salchichas blancas vuelven al Refugio para un (desayuno) en la más pura tradición bávara. En el menú a partir de las 10.00: Weisswurst, Senfsauce y pretzels.

L’événement Weisswurst Frühstück Haguenau a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau