[Wel] Come, Meet, Interact CMI Rennes Rennes

Gratuit, sur inscription, ouvert aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux ET français des établissements membres du CMI Rennes, ainsi qu’aux personnels

Speed-meeting international autour du voyage

_English version below / English and French speaking event_

Le CMI vous propose de participer à une nouvelle édition de son speed-meeting international !

Autour de quelques snacks, oubliez vos études et vos recherches pendant quelques heures, et venez rencontrer d’autres étudiants, doctorants et chercheurs, internationaux et français, pour échanger autour de vos cultures, de vos expériences de voyage, et découvrir celles des autres.

Toutes les 7 minutes, la roue du hasard vous proposera un nouveau thème de conversation et de nouveaux interlocuteurs !

**Attention, inscription obligatoire !** Toutefois, l’impression de vos billets n’est pas nécessaire.

Merci de bien vouloir répondre aux questions lors de votre inscription. Cela nous permettra de constituer les tables selon vos intérêts et besoins.

A bientôt !

Take part in another edition of the CMI’s international speed-meeting!

Over a few snacks, forget about your studies and research for a few hours, and come and meet other international and French students, PhD students and researchers, to talk about your cultures, your travel experiences and find out about those of others.

Every 7 minutes, the wheel of chance will suggest a new topic of conversation and new people to talk to!

**Please note, registration is required!** However, printing your tickets is not necessary. Please answer the questions when registering. This will allow us to build the tables according to your interests and needs.

See you soon !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T20:00:00.000+02:00

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine