Welcome Day Hôtel de Ville Metz lundi 29 septembre 2025.

Hôtel de Ville 1 Place d'Armes J.F. Blondel Metz Moselle

Lundi 2025-09-29 16:00:00

fin : 2025-09-29

2025-09-29

Tu es un nouvel étudiant international à l’Université de Lorraine ?

Cet évènement est fait pour toi !

Cette journée d’accueil sera l’occasion de rencontres et d’échanges pour t’accompagner dans tes démarches d’installation.

Sur inscription et réservé aux étudiants internationaux arrivant à l’Université de Lorraine.Tout public

Hôtel de Ville 1 Place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Are you a new international student at the Université de Lorraine?

This is the event for you!

This welcome day will be an opportunity to meet and exchange ideas, and to help you get settled in.

Registration required and reserved for international students arriving at the Université de Lorraine.

German :

Du bist ein neuer internationaler Student an der Université de Lorraine?

Dann ist diese Veranstaltung genau das Richtige für dich!

Dieser Begrüßungstag wird Gelegenheit für Begegnungen und Austausch bieten, um dich bei deinen Einrichtungsschritten zu unterstützen.

Nach Anmeldung und nur für internationale Studierende, die an der Université de Lorraine ankommen.

Italiano :

Sei un nuovo studente internazionale dell’Université de Lorraine?

Allora questo è l’evento che fa per voi!

Questa giornata di benvenuto sarà l’occasione per incontrare e parlare con altri studenti e aiutarli ad ambientarsi.

Registrazione obbligatoria e riservata agli studenti internazionali in arrivo all’Université de Lorraine.

Espanol :

¿Es usted un nuevo estudiante internacional en la Universidad de Lorena?

Entonces, ¡este es tu evento!

Esta jornada de bienvenida será una oportunidad para conocer y hablar con otros estudiantes y ayudarles a instalarse.

Inscripción obligatoria y reservada a los estudiantes internacionales que llegan a la Université de Lorraine.

