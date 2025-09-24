Welcome – Joachim Maudet TU-Nantes Nantes

Welcome – Joachim Maudet TU-Nantes Nantes mercredi 11 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:00 – 21:00

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Danse Par la magie de la ventriloquie, où corps et voix se dissocient et s’entremêlent, trois êtres hybrides convoquent de multiples récits, basculant du burlesque à l’étrangeté, de l’ironie à l’absurdité. Un trio troublant de danseur et danseuses laissent leurs voix intérieures déborder, sans jamais ouvrir la bouche. Devant un drap blanc, trois interprètes en jean et col roulé jaune se dressent face au public, plus créatures qu’humains. Leurs corps et leurs torses sont comme rigides, mais laissent s’échapper des voix intérieures qui viennent chatouiller le public, l’observer, deviner les prénoms avec une dissonance légèrement grinçante. Chorégraphie et interprétation : Joachim MaudetAvec Sophie Lèbre et Pauline BigotCompagnie Les Vagues Tout public à partir de 12 ans Durée : 50 min. Représentations :mardi 10 février 2026 à 20h – version anglaisemercredi 11 février 2026 à 20h – version française

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/