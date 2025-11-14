WELCOME 92 Avenue Jean Jaurès, 72500 Montval-sur-Loir, France Montval-sur-Loir
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 21:30:00
Date(s) :
2025-11-14
Danse et musique avec Zutano BaZar ?Ode baroque de Purcell revisitée par la chorégraphe Florence Loison
92 Avenue Jean Jaurès, 72500 Montval-sur-Loir, France 92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 47 97 lacastelorienne@montvalsurloir.fr
English :
Dance and music with Zutano BaZar Purcell’s baroque ode revisited by choreographer Florence Loison
German :
Tanz und Musik mit Zutano BaZar ?Barocke Ode von Purcell, neu interpretiert von der Choreographin Florence Loison
Italiano :
Danza e musica con Zutano BaZar L’ode barocca di Purcell rivisitata dalla coreografa Florence Loison
Espanol :
Danza y música con Zutano BaZar La oda barroca de Purcell revisitada por la coreógrafa Florence Loison
