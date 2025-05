Welcome on the track Virage de Mulsanne – avenue de Bonen Mulsanne, 13 juin 2025 14:00, Mulsanne.

Des animations toute l’après-midi, la veille du départ des 24h voitures au Virage de Mulsanne

Rendez-vous ce vendredi à partir de 14 h pour les voitures et 15 h pour les visiteurs.

Le rendez-vous est au Virage de Mulsanne pour admirer plusieurs centaines de véhicules de toutes époques avec pour marque mise à l’honneur « Porsche ». .

English :

Animations all afternoon, the day before the start of the 24h cars at the Mulsanne bend

German :

Animationen den ganzen Nachmittag über, am Vorabend des Starts der 24h-Autos in der Mulsanne-Kurve

Italiano :

Intrattenimento per tutto il pomeriggio alla vigilia della partenza della 24 ore alla curva di Mulsanne

Espanol :

Entretenimiento toda la tarde en la víspera del comienzo de la carrera de 24 horas en la curva de Mulsanne

