Welcome on the track Virage de Mulsanne avenue de Bonen Mulsanne

avenue de Bonen Parvis de la Mairie Mulsanne Sarthe

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

2026-06-12

Des animations toute l’après-midi, la veille du départ des 24h voitures au Virage de Mulsanne.

Rendez-vous ce vendredi à partir de 14 h pour les voitures et 15 h pour les visiteurs.

Le rendez-vous est au Virage de Mulsanne pour admirer plusieurs centaines de véhicules de toutes époques .

Programme 2026 à venir… .

avenue de Bonen Parvis de la Mairie Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire contact@viragedemulsanne.org

English :

Entertainment all afternoon on the eve of the start of the 24-hour race at the Mulsanne bend.

