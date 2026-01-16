Welcome on the track Virage de Mulsanne avenue de Bonen Mulsanne
Welcome on the track Virage de Mulsanne
avenue de Bonen Parvis de la Mairie Mulsanne Sarthe
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00
2026-06-12
Des animations toute l’après-midi, la veille du départ des 24h voitures au Virage de Mulsanne.
Rendez-vous ce vendredi à partir de 14 h pour les voitures et 15 h pour les visiteurs.
Le rendez-vous est au Virage de Mulsanne pour admirer plusieurs centaines de véhicules de toutes époques .
Programme 2026 à venir… .
avenue de Bonen Parvis de la Mairie Mulsanne 72230 Sarthe Pays de la Loire contact@viragedemulsanne.org
English :
Entertainment all afternoon on the eve of the start of the 24-hour race at the Mulsanne bend.
