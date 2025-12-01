Welcome to Biquette Studios MPAA/Saint-Germain Paris

Welcome to Biquette Studios MPAA/Saint-Germain Paris samedi 13 décembre 2025.

Durant

cette cérémonie haute en couleurs, plongez dans les coulisses du 7ème

art ! Visitez les différents plateaux de tournage et faites la

connaissance des prochaines héroïnes du grand écran. Écoutez les

confessions de comédiennes installées dans leurs loges et partagez la

colère d’actrices au bord de la crise de nerfs. Rencontrez celles et

ceux qui vous font rêver derrière la caméra et découvrez tous les

secrets que cache la magie du cinéma.

A travers des numéros de

chant, de danse, de magie et d’effeuillage burlesque, cette revue de

cabaret est à la fois un hommage au glamour du cinéma qu’un coup de

cornes aux clichés qu’il véhicule.

Prenez place ! Silence ! Moteur ! Ça tourne… mal !

BIQUETTE CLUB

Créée

en 2019, la troupe du Biquette Club produit des cabarets burlesques où

se mêlent des numéros de chant, de danse, de magie et d’effeuillage

burlesque. À travers ses spectacles, la troupe porte haut les couleurs

du burlesque. Entre élégance et décalage, glamour et irrévérence,

ambition et autodérision : le corps devient alors un langage, un

manifeste, une fête. Au Biquette Club, on ne suit pas le troupeau : on

trace sa route avec panache et passion !

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Vous êtes cordialement invité·es à la soirée de présentation des Biquette Studios.

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Public tout-petits, jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T19:30:00+02:00_2025-12-13T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs