Welcome to Brazil Le QG Le Parc Saint Paul Saint-Paul-lès-Romans

Welcome to Brazil Le QG

Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Prépare-toi à une soirée qui va te faire voyager direct sous le soleil de Rio à l’occasion d’une soirée Welcome to Brazil pour une ambiance de folie, des saveurs exotiques, du rythme, du show… bref TOUT pour une soirée inoubliable !

.

Le Parc Saint Paul 24 avenue des pins Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 73 19 contact@leqg-restaurant.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an evening that will take you straight to the Rio sunshine, with a Welcome to Brazil evening featuring a crazy atmosphere, exotic flavors, rhythm, show? in short: EVERYTHING for an unforgettable evening!

L’événement Welcome to Brazil Le QG Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme