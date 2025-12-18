WELCOME TO RENNES CMI Rennes Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants & doctorants internationaux arrivés à Rennes au second semestre.

Soirée d’accueil du second semestre des étudiants et chercheurs internationaux

Rendez-vous le jeudi 22 janvier 2026 pour une nouvelle édition de la soirée d’accueil des étudiants, doctorants & chercheurs internationaux

[English below]

Rendez-vous le jeudi 22 janvier 2026 pour une nouvelle édition de la soirée d’accueil des étudiants, doctorants & chercheurs internationaux à Rennes. Une soirée GRATUITE pour faire le plein d’infos, de bons plans et de cadeaux à la Cité Internationale !

Événement réservé aux étudiants & doctorants internationaux arrivés à Rennes au second semestre.

Au programme de la soirée (programme à confirmer)

* 18H : Ouverture des portes de la Cité Internationale > Accueil des participants

* Infos pratiques avec les équipes du CMI Rennes > Présentation de l’association ESN Rennes > Présentation des partenaires par le CMI > Distribution du Pack d’accueil > Animation / quizz

* 19H30 : Cocktail de bienvenue dans le Hall de la Cité Internationale : Le CMI Rennes offre à tous les participants un cocktail de bienvenue. L’occasion de faire connaissance autour d’un verre dans une ambiance conviviale !

* De 19H30 à 20H30 : Réservation des spectacles et excursions de l’Agenda Culturel, vente de cartes ESN

– —–

Let’s meet on Thursday 22 January 2026 for a new edition of the welcome event for international students, PhD students & researchers in Rennes. A FREE event to collect information, useful tips and gifts at the Cité Internationale!

This event is only open to international students and PhD students who arrived in Rennes in the second semester.

The evening’s programme (to be confirmed)

* 18H: Opening of the Cité Internationale > Greeting of the attendees

* Welcome meeting & practical information with the CMI Rennes > Presentation of the ESN Rennes association > Presentation of CMI partners > Welcome Pack > Animation / quiz

* 7.30 pm: Welcome cocktail in the Cité Internationale Lobby: CMI Rennes offers all attendees a welcome cocktail. An opportunity to get to know each other over a drink in a friendly atmosphere!

* 7.30 pm to 8.30 pm: Reservation for shows and day trips in the Cultural Agenda, sale of ESN cards

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T21:00:00.000+01:00

1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-daccueil-du-second-semestre-welcome-to-rennes-1976134591760?aff=oddtdtcreator

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

