WEMFAL 2026 – Week-end de modélisme ferroviaire à Lille, Gare Saint Sauveur, Lille

Payant

Début : 2026-03-28T13:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Après plusieurs années au Palais Rameau de Lille, le salon du modélisme ferroviaire WEMFAL débarque à la Gare Saint Sauveur. Organisé tous les deux ans, il offre aux publics, le temps d’un weekend, l’occasion de s’émerveiller par la vapeur vive, les trains électriques et les réseaux modulaires.

Tarifs 5 € (sur place) / 4,5 € (prévente) / 4 € (club exposant, fédération FFMF) / Gratuit (-12 ans / PMR / Pass Lille&Moi)

Samedi 28 mars, 13 h à 19 h

Dimanche 29 mars, 10 h à 18 h

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Après plusieurs années au Palais Rameau de Lille, le salon du modélisme ferroviaire WEMFAL débarque à la Gare Saint Sauveur !

