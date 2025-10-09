Wendy et Peter Pan (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde
place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Une échappée fantastique au L’île du Plus Jamais pour fuir, par la fantaisie et l’imaginaire, le triste monde des adultes. Après un Fracasse flamboyant, Jean-Christophe Hembert, inoubliable Karadoc de Kaamelot, adapte le monument littéraire de James Matthew Barrie, au plus proche de la vision de l’auteur anglais du XIXe siècle.
Rendez-vous au Théâtre à 19h30 // À partir de 10 ans
GRATUIT // Réservation obligatoire au 05 55 74 20 51. .
place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
