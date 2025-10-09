Wendy et Peter Pan (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde

Wendy et Peter Pan (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde jeudi 9 octobre 2025.

Wendy et Peter Pan (Théâtre de Brive)

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Une échappée fantastique au L’île du Plus Jamais pour fuir, par la fantaisie et l’imaginaire, le triste monde des adultes. Après un Fracasse flamboyant, Jean-Christophe Hembert, inoubliable Karadoc de Kaamelot, adapte le monument littéraire de James Matthew Barrie, au plus proche de la vision de l’auteur anglais du XIXe siècle.

Rendez-vous au Théâtre à 19h30 // À partir de 10 ans

GRATUIT // Réservation obligatoire au 05 55 74 20 5​1. .

place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

