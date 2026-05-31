Wepa Wepa à Heidelberg : une vague de joie en musique, Karlstorbahnhof Heidelberg-Südstadt, Heidelberg

Wepa Wepa à Heidelberg : une vague de joie en musique Dimanche 21 juin, 20h00 Karlstorbahnhof Heidelberg-Südstadt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

À l’image du nom du groupe, une exclamation venue d’Amérique latine que l’on crie pour célébrer un moment de joie et de bonheur, cinq musicien.ne.s

entraînent les spectateurs à virevolter sur des airs de violon exaltés et des riffs de guitare frénétiques.

Entre Pop et chanson française, Wepa Wepa met du sourire sur tous ses instruments, « deux guitares, un violon et une voix agitée, une contrebasse et un cajon qui n’arrêtent pas de taper », entrelacés autour de compositions originales influencées par Cali, Tryo et Louise Attaque.

Leur quatrième album, éponyme, est accompagné d’un tout nouveau spectacle concocté comme un prolongement visuel et sensoriel de la Pop’n’Joy. Il fut présenté lors d’un concert événement qui s’est déroulé au Rockstore, mythique salle de Montpellier (34), le 7 avril 2023.

Depuis, le groupe parcourt la France pour essaimer la Pop’n’Joy et égayer la Vie, comme chaque année depuis la création du groupe en 2013 en Nouvelle Zélande.

Karlstorbahnhof Heidelberg-Südstadt Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg Heidelberg 69126 Südstadt Bade-Wurtemberg

À l’image du nom du groupe, une exclamation venue d’Amérique latine que l’on crie pour célébrer un moment de joie et de bonheur, cinq musicien.ne.s

©wepawepa