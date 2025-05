WESSNO « CONCERT SOUS LES ÉTOILES » – Florac Florac Trois Rivières, 19 mai 2025 20:00, Florac Trois Rivières.

Wessno, un chanteur/musicien auteur, compositeur aux couleurs jazzy, funky, afro-brésilienne sur des textes inspirés des étoiles.

Entrée et participation libre.

Avec sa voix et ses chansons, Wessno promet de transporter le public dans un voyage intimiste, explorant des thèmes universels tels que la spiritualité, l’amour et les mystères de la vie. Le concert sera enrichi de contes et d’histoires, parsemant le chemin de légèreté et de poésie.

Florac 8 Avenue Maurice Tour

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 93 07 61

English :

Wessno, a singer/musician, songwriter and composer with jazzy, funky, Afro-Brazilian lyrics inspired by the stars.

Admission and participation free.

German :

Wessno, ein Sänger/Musiker, Autor, Komponist mit jazzigen, funkigen, afro-brasilianischen Farben zu Texten, die von den Sternen inspiriert sind.

Eintritt und Teilnahme frei.

Italiano :

Wessno, cantante/musicista, cantautore e compositore dal sapore jazzistico, funky e afro-brasiliano, con testi ispirati alle stelle.

L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti.

Espanol :

Wessno, cantante/músico, cantautor y compositor con sabor jazzy, funky, afrobrasileño y letras inspiradas en las estrellas.

Entrada y participación gratuitas.

