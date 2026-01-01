Wessno en Concert

Saint-Izaire Aveyron

Début : Samedi 2026-01-24

Embarquement immédiat pour un voyage musical. Laissez le froid à la porte et évadez vous avec Wessno !

Entre rythmes du Brésil et sonorités d’Afrique, ce concert est une invitation à la danse et à l’évasion. Sa musique groovy, jazzy et funky crée un univers poétique où l’improvisation est reine. Un moment d’énergie pure pour réchauffer les cœurs.

Côté cuisine Dîner voyage (Coxinha, Poulet Mafé et Despacito). 25 .

All aboard for a musical voyage. Leave the cold at the door and escape with Wessno!

