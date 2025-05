WEST BEACH PARTY #1: CUIR SATIN VELOURS – Pirou, 4 juillet 2025 18:00, Pirou.

Manche

WEST BEACH PARTY #1: CUIR SATIN VELOURS West Bar, Esplanade du Camping Pirou Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 18:00:00

BEACH PARTY #1: CUIR SATIN VELOURS

Collectif de Rock / Post Punk entre Nantes, Gouville et Tchernobourg, Cuir Satin Velours est invité par le West pour une fête à la plage. 3 groupes, 3 ambiances :

Vérité Synthétique , un duo de Nantes qui joue de la pop minimaliste

Kontexte , groupe de post punk de 4 musiciennes de Nantes/Bruxelles

Scrapper Doo , groupe de Dinan qui joue du garage rock

Bar & Snacking sur place

Entrée gratuite / Participation libre

WEST BEACH PARTIES

Des fêtes de plage pour ponctuer l’été: le début, le milieu, la fin. Des collectifs locaux qui viennent animer notre bout de plage avec leurs styles, leurs vibes et leurs crew. Rock, Techno-House, Fanfares on glisse d’un monde à l’autre et on danse sur la plage.

Horaires: 18h-00h30

Les Beach Parties commencent tôt et finissent tôt pour préserver l’écosystème de Pirou Beach les habitants des dunes et les campeurs estivaux.

West Bar, Esplanade du Camping

Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73 contact@west-bar.fr

English : WEST BEACH PARTY #1: CUIR SATIN VELOURS

BEACH PARTY #1: CUIR SATIN VELOURS

A Rock / Post Punk collective based between Nantes, Gouville and Tchernobourg, Cuir Satin Velours is invited by the West for a beach party. 3 bands, 3 moods:

Vérité Synthétique , a minimalist pop duo from Nantes

Kontexte , a 4-piece post-punk band from Nantes/Brussels

Scrapper Doo , a garage rock band from Dinan

Bar & Snacking on site

Free admission / Free participation

—

WEST BEACH PARTIES

Beach parties to punctuate the summer: the beginning, the middle, the end. Local collectives liven up our stretch of beach with their own styles, vibes and crews. Rock, Techno-House, brass bands we slide from one world to another and dance on the beach.

Opening hours: 6pm-00.30am

Beach Parties start early and finish early to preserve the Pirou Beach ecosystem, dune dwellers and summer campers.

German :

BEACH PARTY #1: CUIR SATIN VELOURS

Cuir Satin Velours ist ein Rock-/Post-Punk-Kollektiv aus Nantes, Gouville und Tschernoburg, das vom West zu einer Strandparty eingeladen wurde. 3 Bands, 3 Stimmungen :

Vérité Synthétique , ein Duo aus Nantes, das minimalistischen Pop spielt

Kontexte , Post-Punk-Band mit 4 Musikerinnen aus Nantes/Brüssel

Scrapper Doo , eine Band aus Dinan, die Garagenrock spielt

Bar & Snacks vor Ort

Eintritt frei / Teilnahme frei

—

WEST BEACH PARTIES

Strandpartys, um den Sommer zu unterstreichen: den Anfang, die Mitte und das Ende. Lokale Kollektive beleben unseren Strand mit ihren Stilen, Vibes und Crews. Rock, Techno-House, Fanfaren wir gleiten von einer Welt in die andere und tanzen am Strand.

Öffnungszeiten: 18h-00h30

Die Beach-Partys beginnen früh und enden früh, um das Ökosystem von Pirou Beach, die Dünenbewohner und die Sommercamper zu schützen.

Italiano :

FESTA IN SPIAGGIA #1: CUIR SATIN VELOURS

Collettivo rock/post-punk con sede a Nantes, Gouville e Tchernobourg, i Cuir Satin Velours sono stati invitati da Le West a organizzare una festa in spiaggia. 3 gruppi, 3 atmosfere:

Vérité Synthétique , un duo pop minimalista di Nantes

Kontexte , band post-punk di 4 elementi di Nantes/Bruxelles

Scrapper Doo , gruppo garage rock di Dinan

Bar e snack sul posto

Ingresso libero / Partecipazione gratuita

—

FESTE SULLA SPIAGGIA DI PONENTE

Feste in spiaggia per scandire l’estate: l’inizio, la metà, la fine. Gruppi locali vengono ad animare il nostro tratto di spiaggia con i loro stili, le loro vibrazioni e le loro crew. Rock, Techno-House, bande di ottoni: scivolate da un mondo all’altro e ballate sulla spiaggia.

Orario: 18.00-00.30

Le feste in spiaggia iniziano presto e finiscono presto per preservare l’ecosistema di Pirou Beach, gli abitanti delle dune e i campeggiatori estivi.

Espanol :

FIESTA EN LA PLAYA Nº 1: CUIR SATIN VELOURS

Cuir Satin Velours, colectivo de rock/post-punk con base en Nantes, Gouville y Tchernobourg, ha sido invitado por Le West a organizar una fiesta en la playa. 3 grupos, 3 ambientes:

Vérité Synthétique , dúo de pop minimalista de Nantes

Kontexte , grupo post-punk de 4 músicos de Nantes/Bruselas

Scrapper Doo , grupo de garage rock de Dinan

Bar y tentempiés in situ

Entrada libre / Participación gratuita

—

FIESTAS EN LA PLAYA OESTE

Fiestas en la playa para puntuar el verano: el principio, el medio, el final. Los grupos locales vienen a animar nuestro tramo de playa con sus propios estilos, vibraciones y cuadrillas. Rock, Techno-House, bandas de música… deslízate de un mundo a otro y baila en la playa.

Horario: 18.00-00.30

Las Beach Parties empiezan temprano y terminan pronto para preservar el ecosistema de la playa de Pirou, los habitantes de las dunas y los campistas de verano.

