WEST OPEN MIC BY TUNJAY BUBAR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:00 – 22:00
Gratuit : oui  Tout public 

Open Mic au BubarSoirée 100% Hip Hop !Avec le Collectif West Open Mic animé par Tunjay, Hip Hop et bonnes vibes !Ouvert à tous, débutants et confirmés, venez kicker et/ou profitez d’une belle soirée Hip Hop avec une bonne bière !https://www.instagram.com/tunjay_takchang/https://youtu.be/DgqpknFRfag?si=n0er0-Nlu2k9YAyH

BUBAR Nantes 44200