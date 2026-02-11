Western Azuréenne Course d’ultra-trail Complexe Sportif des Blaquières Grimaud

Western Azuréenne Course d’ultra-trail

Complexe Sportif des Blaquières 834 Route des Blaquières Grimaud Var

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Bienvenue sur la Western Azuréenne, une aventure d’ultra-trail unique au cœur du massif des Maures et aux portes du mythique Golfe de Saint-Tropez.

Complexe Sportif des Blaquières 834 Route des Blaquières Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Western Azuréenne Ultra-trail race

Welcome to the Western Azuréenne, a unique ultra-trail adventure in the heart of the Maures mountains and at the gateway to the legendary Gulf of Saint-Tropez.

